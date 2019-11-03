Farkındalık için maske taktılar

Çorum Özel Hastanesi personeli, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebi ile maske takarak çalıştı. Hastane personelinin gösterdiği duyarlılık takdir topladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla personelimiz maske takarak çalışacak.” dedi.

Bilgili, “Kısa adı LÖSEV olan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın kuruluşunun 20. yılında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ‘Hayatımız Çocuklarımız’ sloganıyla farkındalık yaratmaktadır. Löseminin, iyi beslenilmesi ve iyi koşullarda yaşanması halinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekmek için düzenlenen etkinliklerde, maske takan herkes fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşarak LÖSEV'e destek olacak.” diye konuştu.

Hastane sosyal medya hesaplarından da Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili görsel yayınlayan Çorum Özel Hastanesi, lösemi konusunda farkındalık oluşturdu.