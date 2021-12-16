‘Farklı seviyeli kavşak trafiği rahatlatacak’

FATİH AKBAŞ

Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, Çevre Yoluna inşa edilecek farklı seviyeli kavşak projesinin ihalesinin yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ulukavak Mahallesi sakinleri olarak çoktandır bekledikleri müjdeli haberin geldiğini belirten Hanefi Özdemir, “Çevre Yolu ile Akşemseddin Caddesi kesişimine yapılacak olan ve yakın zamanda ihalesi gerçekleştirilen, geçtiğimiz günlerde ise Sayın vekilimiz Ahmet Sami Ceylan Beyin açıkladığı farklı seviyeli kavşağın yakın zamanda inşasına başlanacaktır. Bu köprülü kavşağın tamamlanmasıyla trafiğin akmasına engel olan, esnaflarımızın dükkanlarını kapatan, kışın çile olan ve yıkılması için imza topladığım, bakanlara mektuplar yolladığım ve gündemde tutmaya çalıştığım Osmancık Üst Geçidi de ortadan kalkacaktır. Kavşak projesi ile aynı zamanda İskilip ve Osmancık yolları birbirine bağlanacak, ilçelerimize ulaşım daha rahat sağlanacaktır. Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak bu proje aynı zamanda güvenlik açısından çocuklarımıza ve bizlere de rahatlıklar sağlayacaktır. Esnaflarımız ise bu projeyle eski bereketli günlerine dönecektir. Mahallemizin ve şehrimizin çehresini değiştirecek bu projenin gerçekleşmesini sağlayan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere, Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov’a AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya mahalle sakinlerim adına teşekkür ediyorum.”dedi.