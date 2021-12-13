‘Farklı seviyeli köprülü kavşak projesi trafiği rahatlatacak'

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Çorum'da yürütülen ulaşım projelerini değerlendirdi.

İskilip, Bayat, Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin olmak üzere toplam 150 bin nüfusa sahip 8 ilçenin şehir merkezi ile bağlantısı sağlayacak olan farklı seviyeli köprülü kavşak projesinin ihalesinin yapıldığını belirten Milletvekili Erol Kavuncu, "Samsun-Çorum-Ankara Çevre Yolundan, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi'ne bağlayacak farklı seviyeli köprülü kavşak projemizin yapım ihalesi Karayolları 7. Bölge Müdürlüğümüzce 09.12.2021 tarihinde yapıldı. 8 ilçemizi Çorum'a kesintisiz ve güvenli bir şekilde bağlayacak olan ve ilimiz açısından son derece önemli kavşak hizmeti, Çorum merkeze girişte trafik akışını rahatlatacak, trafik yoğunluğunu azaltacak, Ankara ve Samsun'dan gelen trafiğin, İskilip-Osmancık trafiğine takılmadan akmasını sağlayacak ve sıklıkla yaşanan kazalara de son verecektir."dedi.

Yaklaşık maliyeti 162 milyon 441 bin 468.94 TL olan farklı seviyeli kavşak yapım ihalesinin, 4,2 km uzunluğunda bağlantı yolları, toprak tesviye, sanat yapıları, köprü ve üstyapı işlerini de kapsadığını kaydeden Milletvekili Kavuncu, "Ayrıca ilimizde, 623 km devlet yolu, 430 km il yolu olmak üzere toplam 1.053 km yol ağı bulunmaktadır. Yol ağımızda 407 km Bitümlü Sıcak Karışım (BSK), 646 km Sathi Kaplama (SK) olarak hizmet vermektedir. Çorum'da, daha önceki yıllardan başlayıp 2002 yılı sonuna kadar toplam 59 km Bölünmüş Yol (BY) yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında %512 artışla 301 km BY daha yapılarak toplamda 359 km bölünmüş yol ağına ulaşılmıştır. İlimizdeki 1.053 km uzunluğundaki yol ağı %34 oranında bölünmüş yollardan oluşmaktadır. Çorum'da, karayolu çalışmaları için 1993-2002 yılları arasında 599 milyon TL harcama yapılmışken, 2003-2021 yılları arasında bu tutar %944 artışla, 6 milyar 856 milyon TL'ye ulaşmıştır."ifadelerini kullandı.

Çorum'da bugün itibariyle devam eden ulaşım projelerinin sayısının 13 olduğunu açıklayan Kavuncu, "Devam eden ihalelerin il bazında yaklaşık proje tutarı toplam 4 milyar 605 bin TL'dir ve çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir. İlimizde, Aralık 2021 yılı itibariyle ulaşım yatırımlarına AK Parti iktidarlarımız döneminde bu güne kadar, toplam 6 milyar 856 milyon TL harcama yapılmış, devam eden 13 adet ulaşım projelerimizin mali tutarı olan 4 milyar 605 milyon TL ilavesiyle, ilimize yapılan ulaşım yatırımlarının toplam tutarı 11 milyar 461 milyon, yani eski parayla 11 katrilyon 461 milyar TL'ye ulaşacaktır. Yol medeniyettir, gelişmedir kalkınmadır şiarıyla, ilimiz Çorum ve ülkemizin dört bir yanındaki hizmetleri vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, bu güne kadar görev yapan ulaştırma bakanlarımıza, şu anki Ulaştırma Bakanımız Sn. Adil Karaismailoğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na, Bölge Müdürümüz Rifat Silov'a emeği geçen herkese, Çorum'lu hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum."diyerek sözlerini tamamladı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021, 18:58