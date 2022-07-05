Faruk Cıdık’tan hızlı tren tarihine fıkralı eleştiri

Saadet Partisi (SP) İl Başkanı Faruk Cıdık yaptığı açıklamada hızlı tren ile ilgili değerlendirmede bulundu.

“Hızlı trende tarih belli oldu. Anladığım kadarıyla Çorum’daki mevcut siyasilerin buna ömrü yetmeyecek” diyerek açıklamasına başlayan İl Başkanı Faruk Cıdık,

“Bir toplantıda Almanya, İngiltere ve Türkiye’nin başbakanları bir araya gelmiş ve Alaaddin’in sihirli lambasını ovalamışlar fıkra bu ya lambadan cin çıkıvermiş. Önce Almanya başkanı sormuş cine Almanya’nın ekonomisi ne zaman düzelir diye cin 5 yıl sonra demiş cinin bu lafı üzerine Almanya başbakanı oturmuş ağlamaya başlamış desene benim siyasi ömrüm yetmeyecek diye, ardından İngiltere başkanı sormuş İngiltere’nin ekonomisi ne zaman düzelecek diye cin 10 yıl sonra deyince İngiltere başkanı da oturmuş ağlamaya başlamış desene benim siyasi ömrüm yetmeyecek diye. Sıra Türkiye başkanına gelmiş bu sefer Türkiye başkanı yöneltmiş cine aynı soruyu tabi daha soru bitmeden bu sefer cin oturmuş ağlamaya başlamış maalesef benim ömrüm yetmeyecek Türkiye’nin ekonomisinin düzeldiğini görmeye diye. Maalesef bu hikaye şehrimiz de canlı bir şekilde yaşanmaya devam ediyor. Konuyu birçoğumuz söylemeden anladık sanırım. Hızlı tren konusunda her konuda spikerlik görevini yerine getiren vekillerimiz hızlı trenin şehrimize geliş tarihi olarak 2053 yılını işaret etmiştir. Görünen odur ki bu ilanı yapan vekilin siyasi hayatı bu tarihi görmeye yetmeyeceğini görmek için de çok ileri görüşlü olmaya gerek olmadığı görüşündeyiz. Saadet Partisi iktidarında Çorum’un kalkınmasına yönelik yatırımların tamamını, Organize Sanayi Bölgesinin tespiti, şeker fabrikasının temelinin atılmasını ve Ankara yolunun ihalesinin yapılması gibi en kısa zamanda ve en güzel şekilde yapılacaktır inşallah”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)