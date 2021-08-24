Fasulye şenliği coşkulu geçti

Çorum'da köy derneklerinin düzenliği büyük şenliklerden biri olan Kızılpınar Köyü Geleneksel 14. Karagöl Fasulye Şenlikleri coşkuyla gerçekleştirildi.

Kızılpınar Köyü'nde gerçekleşen şenliğe, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, 32 Nolu Taşıyıcıları Kooperatif Başkanı Hasan Eker, Sebzeciler Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Genel Başkanı Hacı Odabaş, Dedesli Ovası Türkmen Köyleri Dernek Başkanı Arap Filiz, köy muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FASULYE BİRİNCİSİ YETER AYLAN OLDU

Şenlik kapsamında düzenlenen ve 15 üreticinin katıldığı fasulye yarışmasında Yeter Aylan’ın yetiştirdiği fasulye birinci olurken, ikinci üretici Sevim Turna, üçüncü ise Ahmet Güler, oldu.

Dereceye giren fasulye üreticilerine çeşitli hediyeler verildi.

2021’NİN AĞASI DUDU CEYLAN OLDU

Şenlikte ağalık yarışması ise bir hayli çekişmeli geçti. Yarışmada Dudu Ceylan 2021 yılının ağası olarak seçildi.

Elde edilen paranın eğitim gören öğrencilere burs olarak dağıtıldığını kaydeden Dudu Ceylan, “Ağalıktan ziyade ben eğitim yönüyle ilgileniyorum. Eğitime harcanan hiçbir para boşa gitmez. Bu nedenle ortaya konulan koça 8 bin TL veriyorum” dedi.

Fasülye şenliğinde Filiz Ağar, Müjgan Yürüyen, Ercan Aygün ve ekibi, Nazlı Kalender, Beste Yıldız, Kazım Mercan, Uğur İnanç ve Çorum kına ekibi de sahne aldı.

Yarışmalarında yapıldığı, çeşitli firmaların verdikleri hediyelerin de dağıtıldığı şenlik, akşam saatlerine kadar türküler ve halaylarla devam etti.

Binlerce davetlinin katıldığı şenlikte Türk Halk Müziği Sanatçısı Filiz Ağar ve Çorumlu sanatçılar katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattılar. (Haber Merkezi)