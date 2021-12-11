Fatih Caddesinde de çöp konteynırları yer altına alınıyor

Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Bahabey Caddesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sonra Fatih Caddesinde de çöp konteynırlarını yer altına alıyor.

Çorum’u her geçen gün daha temiz bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Yeraltı çöp konteynırı sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında izole etmek, koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçmek için şehrimizde aşamalı olarak çöp konteynırlarını yer altına alıyoruz. Bu sayede sağlık yönünden oluşabilecek olumsuz etkileri ortadan kaldırırken görsel kirlilik de tamamen ortadan kalkıyor. Yer altı çöp konteynırı sistemi temiz bir çevrenin yanı sıra fazla yer kaplamadığı için kaldırımda yaya geçişlerini de olumlu yönde etkiliyor” dedi.

Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Bahabey Caddesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olmak üzere mevcutta toplam 56 adet yer altı çöp konteynırı bulunduğunu belirten Başkan Aşgın, Fatih Caddesinde 19 adet yer altı çöp konteynırı yerleştirme çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Başkan Aşgın, “Daha temiz ve daha yaşanılabilir bir Çorum için durmadan, yorulmadan, aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Yaya ve araç yoğunluğunun fazla olduğu caddeler öncelikli olmak kaydıyla çöp konteynırlarını yer altına almaya devam edeceğiz” diye konuştu.