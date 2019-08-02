Fatih Caddesi’nde zincirleme kaza: 1 yaralı

Fatih Caddesi’nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fatih Caddesi’nde zincirleme kaza: 1 yaralı

FATİH BATTAR

Fatih Caddesi’nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam Fatih Caddesi’nde meyadana geldi. Edinilen bilgilere yabancı plaka aracın aniden fren yapması sonucu 3 araç birbirine girdi. 2 aracın arasında kalan bir kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans, yaralı vatandaşa ilk müdaheleyi yaptı. Yaralı adam  ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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YORUMLAR
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Alamancılar kanun çiğnemeye geliyor - 2 saat Önce

Türkiye malesef kanunsuzluk ülkesi. ALAMANCI BİLE KANUNU TAKMIYOR. HIRSINI BURDA ÇIKARIYOR. gerçek bu.

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