Fatih Erbakan yarın Çorum’da

M.BURAK YALÇIN

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin İl Kongresi’ne katılmak üzere yarın Çorum’a gelecek.

Saat 15,30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapılacak olan il kongresi için Çorum’a gelecek olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, ilk olarak saat 14,00’de düzenlenecek olan İl Başkanlığı binası açılış törenine katılacak.

Parti merkezinin açılış töreninden sonra esnaf ziyareti ve vatandaş ziyareti yapacak olan Erbakan, yürüyerek Devlet Tiyatro Salonu’na geçecek.

İl Başkanı Yakup Taş, Genel Başkanları’nı coşku içinde karşılayıp genel kurullarını gerçekleştireceklerini belirterek, Genel Başkanları Fatih Erbakan’la birlikte, Yeniden Refah Partisi kurucularından MYK üyesi Abdulhamit Han’ın torunu Şehzade Abdulhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da Çorum’a geleceğini duyurdu.

İl Başkanı Yakup Taş, tüm Çorumlular’ı parti açılış törenine ve genel kurullarına katılarak, Fatih Erbakan’la buluşmaya davet etti.