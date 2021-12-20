Fatih Erdin Türkiye Şampiyonu

MURAT KARASU

Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlikspor iki gümüş birde bronz madalya kazanırken Çorumlu milli güreşçi Fatih Erdin sıkletinde şampiyon olarak bu sıkletin en büyüğü olduğunu herkese gösterdi.

Kahramanmaraş’ta yapılan Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan 74 kiloda Samet Ak finalde Avrupa Şampiyonu, Dünya ve Olimpişat üçüncüsü milli güreşci Soner Demirtaş’a 10-3 yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

92 kiloda Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Samet Özarslan ise yarı finalde kaybettiği maçın ardından repesaj mücadelesini yenerek üçüncü oldu ve Ankara ASKİspor’dan Erhan Yaylacı ile birlikte bronz madalya kazandılar.

125 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Salim Ercan tüm rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Ankara ASKİspor’dan milli güreşci Yunus Emre Dede ile karşılaştı. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan final maçında 8-1 geriden gelen Salim Ercan skoru 8-7 yaptı ancak maçı kazanmaya yetmeyince gümüş madalyanın sahibi oldu.

Fatih Erdin eze eze şampiyon

Çorum Belediyesi Gençlikspor’da güreşen ve bir çok uluslararası şampiyonada kürsüye çıkan Fatih Erdin bir yıllık aranın ardından mindere fırtına gibi döndü, Geçtiğimiz yıl geçirdiği rahatsızlık nedeni ve milli takımda yapılan yanlışlar sonucunda hiç bir büyük organizede milli mayo verilmeyen Fatih Erdin Türkiye Şampiyonasında gücünü gösterdi.

Zorlu maçlar yapan Fatih Erdin geçtiğimiz yıl hem Avrupa hemde Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyen ancak kürsüye çıkamayan ezeli rakibi Osman Göçen’i yenerek yükseldiği final maçında Ankara Tedaşspor’dan A. Batuhan Kış önünde çok üstün bir oyun sonunda rakibini 10-0 teknik üstünlük ile yenerek Türkiye Şampiyonu oldu ve bu sıkletin en büyüğünü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Çorumlu diğer milli güreşçi Ahmet Peker ise 57 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer sporcumuz oldu.