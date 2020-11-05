Fatih Maden satranç ailesiyle buluştu

EROL TAŞKAN

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanvekili hemşehrimiz Avukat Fatih Maden, Çorum’da satranç antrenörleri, temsilci ve hakemleriyle bir araya geldi.

Anitta Otel’de düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, Satranç Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, satranç antrenörleri ve hakemler katıldı.

Maden gösterdikleri ilgi ve katılım için teşekkür ettiği satranç camiasıyla, satranç sporunun Çorum’daki durumu ve gelişimi üzerine istişarelerde bulundu. Katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.

Federasyon sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Satranç ailesinin yoğun ilgi gösterdiği değerlendirme toplantısında, Çorum'daki kulüplerimizin görüş ve önerileri dinlendi, satranç sporunun Çorum'daki gelişimi ve pandemi sürecinde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.” denildi.