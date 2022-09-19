Fatih Okumuş, Eğitim Bir Sen’e aday

Geçtiğimiz yıllarda Genç Memur-Sen Çorum İl Başkanlığı görevini yapan Fatih Okumuş, olağan genel kurul öncesinde Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi başkan adaylığını açıkladı. Okumuş, toplantıda eğitim camiasına delegelerini de tanıttı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonunda yapılan ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tanıtım programında konuşan Fatih Okumuş, “Sayın delege adaylarımız, sendikamızın kıymetli üyeleri ve değerli misafirler, Eğitim Bir Sen Çorum Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu seçimi delege adayları tanıtım toplantımıza teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyoruz”diyerek sözlerine başladı.

“Her eylem yeniden diriltir beni, Nehirler düşlerim göl kenarında” şiarıyla yola revan olan Kurucu Genel Başkan merhum Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşlarının 14 Şubat 1992 yılında hakikati söylemek için başlattığı bu kutlu yolculukta 30 yılı geride bıraktıklarını belirten Fatih Okumuş, “Bugüne kadar sayısız kazanımıyla Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Eğitim Bir Sen, diğerlerine göre değil, değerler sendikacılığını merkeze alarak, halka hizmeti hakka hizmet olarak benimseyen, sendikal mücadelesinde eğitim çalışanlarının özlük haklarının yanı sıra mağdur ve mazlum coğrafyaların sesi olmaya çalışmış ve bu anlamda birçok faaliyete imza atmıştır. Bizlerde üyesi olmaktan onur duyduğumuz sendikamızın birer neferi olarak, Çorum Şubemizin 7. Olağan Genel Kurulunda delege adayı olarak başvurumuzu yaptık. Üyelerinin haklarını savunmak, sosyal alanlarda hizmet sunmak ve en önemli önceliğimiz olan üyelerimiz arasında kardeşlik hukukunu pekiştiren bir anlayışla geniş kapsamlı bir teşkilat oluşturduk. Hizmet binasının üyelerimiz tarafından daha aktif kullanılabilmesi, sendikal imkanların eşit paylaşıldığı ve her kesime hitap edecek çalışmalarımızla bütün üyelerimize hizmet etmek istiyoruz”dedi.

Üniversite ve ilçe teşkilatlarıyla, iş yeri temsilcileriyle daha sık bir araya gelerek, üyelerin sorunlarına yerinde ve zamanında müdahale etmek, mağduriyetlerini gidermek ve özlük haklarında ise sahada istişareyi önceleyen aynı zamanda etkin bir mücadeleyle kazanımlara dönüştürmek istediklerini vurgulayan Okumuş, “Birlikten kuvvet doğar düsturuyla Memur-Sen Konfederasyonu çatısı altında birlikte omuz omuza mücadele verdiğimiz diğer hizmet kollarımız ile güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak ve aynı hizmet binasında bir araya gelmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sendikamıza güç katacağı inancı ve bayrak yarışı olarak gördüğümüz seçim sürecinin hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden ötürü, tüm şube başkanlarımıza, üniversite ve ilçe temsilcilerimize, yönetim kurullarına, iş yeri temsilcilerimiz, kadın komisyonlarına ve Genç Memur-Sen teşkilatımızda sorumluluk üstlenerek hizmet etmiş fedakar arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin. Aynı şuur ve bilinçle değerler sendikacılığına riayet ederek Kurucu Genel Başkanımız merhum Mehmet Akif İnan’ın çizgisinde sendikamıza, üyelerimize ve insanlığa hizmet etmek için hep birlikte yeniden yetkiye diyor, seçimimizin hayırlara vesile olması diliyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

FATİH OKUMUŞ KİMDİR?

Çorum´da doğdu. Eğitimini sırasıyla Çorum Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Çorum Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokul) ve Çorum Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünü kazanan Okumuş mezuniyetinin ardından 2009 yılında vekil öğretmen olarak Çorum´un Alaca ve Bayat ilçelerinde görev yaptı. Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 11.05.2016-24.12.2020 tarihleri arasında İskilip İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olarak görev yaptı. 24.12.2020 tarihi itibariyle Çorum Adnan Menderes İlkokulu´na Müdür olarak atandı. 2014 yılında Yüksekova Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliği Yönetiminde yer alan Okumuş, 2015 yılında Çorum Genç Memur-Sen teşkilatında görev aldı. Sırasıyla Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Başkanvekili ve 2018-2021 yılları arasında Genç Memur-Sen Çorum İl Başkanı olarak görev yaptı. Anadolu Üniversitesi Adalet bölümünü bitirdikten sonra Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimine başladı. "Sendika ve Toplum İlişkilerinde Yeni Bir Yaklaşım Olarak Memur-Sen'in Değerler Sendikacılığı Anlayışı" konulu tez çalışması yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babasıdır. (Haber Merkezi)