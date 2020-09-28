FATİH Projesi bütçesini sordu

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, eğitimde fırsat eşitliği amacıyla 2010 yılında başlatılan FATİH Projesi’nin bittiğini iddia etti.

Projeye ayrılan bütçenin 2018 yılında 1 milyar 35 milyon iken, 2019 yılı için 219 milyon liraya düşürüldüğünü ifade eden Özsaçmacı, “Bu veriler FATİH Projesi’nin bittiğinin önemli emareleridir.” dedi.

Proje için ayrılan bütçenin nereye gittiğini soran Özsaçmacı, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Bakınız 2010 yılında bir proje başlatıldı, adına FATİH Projesi denildi. Bu proje ile EBA sistemi üzerinden teknolojik olarak öğrencilere direkt ulaşılabileceği tasarlanmış idi tabi söylemde… Geçen süre zarfında birçok ihale, birçok alım yapılmasına karşın devletin milyarlarının birilerine nasıl gittiğini hep beraber gördük ve bugün net olarak karşımıza çıkmakta.

FATİH Projesi başladığı yıllarda yükselişe geçmiş, 2018 yılından sonra öngörülen bütçelerde ise ciddi düşüş meydana gelmiş. Önceki yıla göre, 2019 yılı bütçesindeki yüzde 78.8 oranında azalma dikkat çekiyor. 2018 yılında FATİH Projesi için 1 milyar 35 milyon olan bütçe, 2019 yılı için 219 milyon liraya kadar düşürülmüş durumda.

Bu veriler FATİH Projesi’nin bittiğinin önemli emareleridir. Ruhuna ‘El Fatiha’ okumanın vakti geldiyse, projeyi başlatıp sonlandıramayanlara bunun nedenlerinin sorulması gerekmez mi? 8.5 milyar liralık bütçenin 1 milyar 691 milyon 202 bin liralık kısmının harcandığını biliyoruz. Bu para nereye gitti? Ortada proje yok, uygulama yok, bu para israf değil mi? Herhalde olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek farklı bir sihirbazlık zannedilmektedir ki ısrarla sürdürülmektedir. Israrla olmayanın var olduğunu söylemek… Bu ve benzer durumlardan şu sonuç çıkabilir; olmayan ama varmış gibi gösterilen şey önemli bir çıkar sağlayıcıdır. Yoksa niye bu kadar uğraşılsın!

Hal böyle iken eğitimde fırsat eşitliğinin kim tarafından sağlanması gerekmektedir? Millet kendi çözümlerini kendi kampanyalarını yaparak eğitimdeki sorunları çözmeye çalışacaksa, siz Milli Eğitim ve iktidar ne işe yarıyorsunuz?” (Haber Merkezi)