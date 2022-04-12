Fatma Müjgan Demir güven tazeledi

Çorum Çölyak Derneği’nin Olağan Genel Kurul’unda mevcut başkan Fatma Müjdan Demir güven tazeledi.

Çorum Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Dr. Mustafa Azak, katip üyeliklere Hüseyin Özden ve Ömer Yıldırım seçildi. Derneğin gelir-gider tablosu ve tahmini bütçesinin görüşülüp onaylanmasından sonra, yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimleri yapıldı.

Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.

Dernek Başkanı Fatma Müjgan Demir yaptığı teşekkür konuşmasında, “Çorum Çölyak Derneği Yönetim Kurulları kurulduğumuz günden bu güne kadar çok başarılı proje ve çalışmalara imza attı. Gönül bağı ile derneğimize bağlı olan ve özveriyle çalışan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de büyük bir azimle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Üyelerimizin varlığı bize güç katıyor. Onları bütün organizasyonlarımıza eksiksiz bekliyoruz. Yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu, olsun” dedi.

Çölyak Derneği’nin yönetiminde şu isimler yer aldı: Başkan Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcısı Hacer Kesici, Başkan Yardımcısı Mustafa Azak, Genel Sekreter Hüseyin Özden, Sayman Ömer Yıldırım, Üye Tuncay Kesici, Üye Eda Ergüler Tümer.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:12