Fatma Ümran Argut toprağa verildi

M.BURAK YALÇIN
Çorum'un tanınmış isimlerinden Nihat Argut'un annesi, Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av. Alperen Argut'un babaannesi Fatma Ümran Argut(91) hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün saat 14.00'de Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Öszaçmacı, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, BBP İl Başkanı Şakir Yıldırım, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam ve merhumenin yakınları katıldı.
Hakimiyet, Fatma Ümran Argut'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 15:15
AİLEMİZİN EN BÜYÜĞÜ SEVGİLİ YENGEMİZE C ALLAH DAN RAHMET VE MAĞFİRET DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.