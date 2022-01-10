Fazla öğrenci taşıyan servise ceza kesildi

FATİH BATTAR

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik ekipleri okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu önünde öğrenci servislerini denetleyen ekipler, fazla öğrenci taşıyan ve evrakları eksik olan okul servislerine ceza kesti. Uygulama kapsamında 19 okul servisi denetlenirken 1 okul servisine fazla öğrenci taşımaktan ceza yazıldı, 1 servis ise trafikten men edildi.

Öğrencilerin güvenliği için okul servislerine yönelik denetimlerin artarak devam edeceğini belirten İl Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir; “İlimizde çocuklarımızın güvenliği için habersiz denetimler aralıksız devam edecektir.” dedi