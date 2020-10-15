Fen Lisesi 1. Cadde asfalt istiyor

RECEP MEBET

Çepni Mahallesi Fen Lisesi 1. Cadde sakinleri, bölgedeki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasını bekliyor.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, çalışma sezonu bitmeden caddenin bir an önce asfaltlanmasını istediler.

15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nden Aşağı Sanayi’ye uzanan caddenin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Terminal, Stadyum, Gıda Toptancılar Sitesi gibi yerlere ulaşımı kısaltacağı bildirildi.

İnönü Caddesi’nin yükünü hafifletmesi beklenen caddedin düzenlenmesi gerektiğine işaret eden vatandaşlar, altyapı eksikliklerinin giderilmesini talep ettiler.

Çevredeki yoğun yapılaşma ile birlikte bölgede ikametin de arttığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini dile getirdiler.