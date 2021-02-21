Fenerbahçe Üniversitesi 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Fenerbahçe Üniversitesi 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 15 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Fenerbahçe Üniversitesi  Rektörlüğü 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanları  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve   ilanda   belirtilen   özel   şartları   sağlayan   adaylar,   aşağıda   belirtilen   başvuru   belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr  e-posta  adresine  gönderebilirler.  Şahsen  veya  posta yoluyla  yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

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