Ferhan Sağlam vefat etti

Yıldırım Nakliyat ortağı Osman Sağlam’ın eşi, Mehmet Sağlam’ın annesi, Cengiz, Mustafa, Fikret, Mehmet Hayran ve Ayhan Çubuk’ un ablası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın'ın halası Ferhan Sağlam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
Cenazeye Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, merhumenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2022, 21:04