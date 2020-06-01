Ferhat Hamamı kapılarını açtı

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Ferhat Hamamı, kontrollü normalleşme sürecinde yeniden hizmete girdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hizmetlerine bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Ferhat Hamamı İşletmecisi Muhittin Yıldız, aldıkları tedbirler ışığında yeniden faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Türk geleneklerinde önemli bir yeri bulunan hamam kültürünün, tarihte pek çok salgın hastalığın atlatılmasında önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Muhittin Yıldız, “Beden temizliği ve sıhhat açısından herkese hamam geleneğini tavsiye ediyoruz” dedi.

1975 yılından beri hizmet veren Ferhat Hamamı’nın tepeden tırnağa yenilendiğini belirten Yıldız, “Atalarımızdan gelen hamam kültürüne yeni bir vizyon kazandırdık” diye konuştu.

Ayrı bölümlerde faaliyet gösteren bay ve bayan kısımlarının haftanın 7 günü Çorum halkının hizmetinde olduğunu vurgulayan Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Hizmette 45 yılı geride bırakan hamamızı, günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden dizayn ettik.

Şifa kaynağı ve stres atılan bir mekan olarak görülen hamamımızda havuz, sauna, buhar odası, duş, göbek taşı ve özel kabinlerimiz yer alıyor. Kese, masaj uygulamalarının yanı sıra bayanlara ağda hizmeti de veriyoruz. Ayrıca sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini de müşterilerimize sunuyoruz. Şehir merkezinde uygun fiyatlarla hamam sefası yaşamak isteyen herkesi Büyük Zafer Çarşısı yanı, Velipaşa 1. Sokak numara 4/A’da hizmet veren Yeni Ferhat Hamamı’na bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 19:18