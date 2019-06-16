‘Ferhat ile Şirin’i birlikte izlediler

Ferhat ile Şirin efsanesi yeniden doğdu.

HMK Yapım tarafından çekimleri Çorum ve Amasya’da gerçekleştirilen ‘Ferhat ile Şirin Ölümsüz Aşk’ sinema filmi 14 Haziran Cuma günü vizyona girdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de, sinema filminin yönetmeni hemşehrimiz Murat Kuşçu’nun davetini kırmayarak filmi birlikte izlediler.

Saray Sineması’nda gösterime giren filmi beğeniyle izleyen Aşgın ve Gür’e Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer de eşlik etti.

Filmin sonunda ise Başkan Aşgın ve Gür, filmde emeği geçen başta Murat Kuşçu olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

‘Ferhat ile Şirin Ölümsüz Aşk’ filminde, Amasya şehrinde yaşayan iki gencin aşkları modernize edilmiş haliyle hikaye ediliyor.