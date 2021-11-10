EROL TAŞKAN
Önceki dönem Çorum Milletvekili ve eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas, Kenan-Kani Kafkas’ın anneleri Feriha Kafkas dualarla defnedildi.
Alaca Eski Camii’nde kılınan ikindi namazından sonra Alaca Mezarlığı’na defnedilen merhumenin cenazesine çok sayıda cemaat katıldı.
Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, önceki Dönem Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Ahmet Aydoğmuş, resmi kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, merhume Feriha Kafkas dualarla defnedildi.
Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diler.
Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 20:12