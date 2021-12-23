MURAT ÇETİN

Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şube Başkanı Recep Çiftbaş, 31 Aralık Cuma günü Mekke’nin 1391. Fetih yılını kutlayacaklarını bildirdi.

Gazetemizi ziyaret ederek program hakkında bilgi veren Çiftbaş, “Tüm derdimiz ve çabamız fetih ruhunu kuşanmak ve yaşatmaktır.” dedi.

31 Aralık Cuma günü saat 19:30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek olan programın içeriği ile ilgili bilgi veren AGD Çorum Şube Başkanı Recep Çiftbaş, Eğitimci-Yazar Ömer Arif’in konferans vereceğini, ayrıca Kur’an tilavetinin ardından da Gurup Sada’nın birbirinden güzel ezgilerle geceye renk katacağını, sinevizyon gösterimiyle de fetih ruhunun gözler önüne serileceğini ifade etti.

Fetih ruhunu yaşayan herkesi geceye beklediklerini belirterek davette bulunan Çiftbaş’ın ziyaretinde Mütevelli Heyet Başkanı Yaşar Eker ve Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Öztekin de hazır bulundu.

Çiftbaş, düzenlenen gecenin TV, Kanal42 ve AGD TV başta olmak üzere pek çok televizyon kanalından canlı olarak yayınlanacağını söylediği ziyarette, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

FETİH RUHUNU KUŞANMANIN DERDİNDEYİZ

Fethin 1391. Yılında, “Aynı ruh ve mananın izinde” Mekke’nin Fethi programında buluşuyoruz. Mekke’nin Fethi’ni her yıl olduğu gibi aynı coşkuyla sesimizin ulaştığı tüm dünyadaki hanelerde kutlamak gayesindeyiz. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke, İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri ya da miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Birçok bölgede gerçekleştireceğimiz Fetih buluşmasının; Yeni Bir Dünya’nın kurulmasına ve 7 milyar insanlık âleminin saadetine vesile olması inancıyla programımıza 7’den 70’e, Edirne’den Kars’a, Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Asya’ya aynı duyguyu paylaşan herkesi davet ediyoruz.