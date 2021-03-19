FETÖ’cü eski Çorum savcısının yapmadığı kalmamış

FATİH BATTAR

Hakim ve Savcılar Kurulu’nca meslekten ihraç edilen kaçak FETÖ’cü eski Çorum savcısı Fikret Seçen’in Ergenekon Davası’nda soruşturma ve kovuşturma aşamasında usul ve yasaya aykırı işlemler yaptığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsacılığı eski FETÖ’cü savcı hakkında bir rapor hazırlarayarak kovuşturma başlattı.

Raporda Seçen’in, aleyhinde hiçbir delil olmayan müşteki hakkında başlattıkları soruşturma kapsamında müştekiye, eşine, çocuklarına ve yakınlarına ait telefonları haksız şekilde dinlettikleri, yapılan dinlemeler neticesinde herhangi bir delil elde edilememesine rağmen haksız şekilde tedbiri devam ettirdiği belirtiliyor.

Çorum Cumhuriyet Savcısı iken 2015 yılında yurtdışına kaçan eski FETÖ’cü savcı Fikret Seçen’e yöneltilen suçalamalar özetle şunlar;

-Aleyhinde hiçbir delil olmayan müşteki hakkında başlattıkları soruşturma kapsamında müştekiye, eşine, çocuklarına ve yakınlarına ait telefonları haksız şekilde dinlettikleri, yapılan dinlemeler neticesinde herhangi bir delil elde edilememesine rağmen haksız şekilde tedbiri devam ettirdiği,

Müşteki hakkında haksız şekilde kamu davası açtığı,

-Müştekinin, soruşturma konusu olayla herhangi bir ilgisi olmayan telefon konuşmaları ile yazmış olduğu özel bir mektubu dava dosyasına koymak suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği,

-Müştekinin rızası olmadan kaydedilen özel bir sohbet sırasında söylediği sözleri keyfi olarak yorumlamak suretiyle suç uydurdurduğu, delilin hukuka aykırı yollardan elde edildiğini dikkate almadığı,

-Söz konusu sohbet sırasında sarf edilen sözlere ait çözüm tutanaklarının belgede sahtecilik yapılarak farklı şekilde tanzim edildiğini görmezden geldiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 15:48