Fevziye Yaşar toprağa verildi

FATİH BATTAR

Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar'ın annesi Fevziye Yaşar vefat etti.

Mecitözü'nde yaşayan AK Parti İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın anneleri, rahmetli Rıdvan Yaşar'ın eşi. Fevziye Yaşar bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mecitözü Büyük Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Sarı Dede Mezarlığında toprağa verildi. Merhumenin cenazesini İl Müftüsü Muharrem Biçer kıldırırken cenazaye Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve Anayasa Mahkemesi Üyeleri, Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ile Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasısz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 17:17