Fi Kozmetik’e Çorumlu fenomen müdür

13 yıldır başarılı faaliyet gösteren ve sürekli yükseliş gösteren Fi Kozmetik firmasına Çorum’un tanınmış ve sevilen ismi Cenk Saat Merkez Ofis Müdürü olarak atandı.

Cenk Saat, yeni görevinde Fi Kozmetik Hermes doğal bitkisel ürünlerin ve ünlü markalarına yeni ürün ve dağıtım kanallarıyla yurtiçindeki lider konuma güçlendirilmesi ve yurt dışında yeni pazarlara açılmasına liderlik edecek.

Sinop Üniversitesi Lojistik Yönetim ve Organizasyonu bölümü mezunu olan Cenk Saat, İstanbul Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi, Almanya Freud Üniversitesi Eğitim programlarını tamamladı.

Kariyeri boyunca Türkiye'nin bir çok ilinde sağlık, eğlence, iş ve siyaset, tekstil, moda, güzellik ve bakım gibi bir çok sektörlerinde yönetici, yönetim kurulu, danışmanlık seviyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

Uzun zamandır iş ve siyaset danışmanlığının yanı sıra sağlık, güzellik ve bakım merkezinde yöneticilik görevi yapan Cenk Saat, Mayıs 2021 itibariyle Fi Kozmetik bünyesinde Merkez Ofis Müdürü olarak firmanın bünyesine katıldı.

Birçok kampanya ve projelerde boy gösteren; sokak hayvanları yardımları ve sokak hayvanları hakları savunucusu olarak toplum tarafından tanınan ve sevilen, fenomen bir hale gelen Cenk Saat, Çorum doğumludur.



