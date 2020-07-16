Fıkra gibi beyan

RECEP MEBET

Osmancık Yolu üzerindeki Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri’nde yaşandığı iddia edilen hırsızlık olayının arkasından fıkra gibi bir beyan ortaya çıktı.

Gazetemizin 23 Haziran 2020 tarihli sayısında, hobi bahçesi sakinlerinden Duran Bozağcı’nın ihbarına istinaden hazırlanan haber, Jandarma Komutanlığı ekiplerini harekete geçirdi.

‘Tavuklarımız çalındı, tedirginiz’ başlıklı haberde yer alan iddialarıyla ilgili olarak Bozağcı’yla görüşen Jandarma ekipleri, ilginç bilgilere ulaştı.

KURBANLIĞI ÇALINMASIN DİYE...

Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yapılan açıklamada, hırsızlık iddialarıyla ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

“Habere konu meseleyle ilgili olarak Duran Bozağcı ile yapılan görüşmede, şahsın kendisine ait hobi bahçesinden herhangi bir hırsızlık olayının meydana gelmediğini, bahçe komşuları ile aralarındaki WhatsApp grubundaki yazışmalarında bir komşusunun tavuklarının çalınmış olduğunu öğrendiğini kaydetti.

Ayrıca şahsın, Kurban Bayramı için küçükbaş hayvan alarak hobi bahçesine bıraktığını ve çalınmaması için gazeteye demeç verdiğini, haberin muhtemel hırsızlar tarafından okunarak bölgelerine gelmelerine engel olabileceğini düşündüğünü beyan ettiği Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca bildirilmiştir.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına ve Çorum İl Merkez Komutanlığı’na yazılı veya sözlü olarak söz konusu bölgede Duran Bozağcı veya komşuları tarafından tavuk hırsızlığı olayı olduğuna dair hiçbir ihbar veya müracaat olmamış olup, müracaat olması halinde Jandarma Komutanlığınca zaman kaybetmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilerek adli işlem başlatılacağı hususu vurgulanmıştır.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 19:01