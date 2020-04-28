Fikret Tuncay kalbine yenildi

RECEP MEBET

Marmaris Lokantası sahiplerinden Fikret Tuygun Tuncay (47), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Lokantacı esnafından Mehmet Tuncay’ın kardeşi Fikret Tuncay, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çorum’un tanınmış simalarından olan Tuncay’ın ölümü ailesi ve yakınları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi önceki gün kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

HAKİMİYET, Fikret Tuncay’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2020, 18:34