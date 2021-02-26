MURAT ÇETİN

Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret ederek, Milli Görüş Hareketi’nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına hazırlanan özel sayıyı hediye etti.

İl Başkanı Cıdık, “Türkiye genelinde Milli Gazete’nin eki olarak basılan Erbakan özel ilavesi 2 milyon adet basıldı. Dünyaya Mâl olmuş bir liderin fikriyatını kıyamete kadar yaşatacağız.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a özel sayıyı hediye eden Faruk Cıdık, her yıl düzenledikleri anma etkinliklerini, bu yıl pandemi nedeniyle kontrollü olarak sürdürdüklerini belirtti.

Bundan 10 yıl evvel aramızdan ayrılmış olmasına rağmen, geride bıraktığı siyasal mücadelesi yaşatılan merhum Necmettin Erbakan’ın hayatı ve yılmak bilmez mücadele azmi, gelecek nesillere de aktarılıyor.

Saadet Partisi Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette, merhum Erbakan’ın hatıraları üzerine Genel Yayın Yönetmenimiz’le sohbet eden İl Başkanı Faruk Cıdık, Erbakan özel sayısının, teşkilatlar, gençlik ve kadın kolları aracılığı ile herkese ulaştırılmaya devam ettiğini, değerli bir arşiv niteliğindeki özel ilavenin geleceğe aktarılması gereken özel bir kaynak olduğunu sözlerine ekledi.