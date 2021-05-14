Filistin'li şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

FATİH BATTAR

Müslümanların ilk kıblesi ve Hazreti Muhammed’in miraç yolculuğuna çıktı yer olan Mescidi Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs’te katliam yapan İsrail’in şehit ettiği Filistinliler için Çorum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazı sonrası Ulucamii'de Kudüs'te katil İsrailli askerleri tarafından yapılan saldırılar sonrasında şehit düşen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Filistin ve tüm şehitler için dua edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2021, 13:46