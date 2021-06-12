‘Filistin’de Yaşananlar’ fotoğraflarla sergileniyor

Anadolu Gençlik Derneği, ‘Filistin’de Yaşananlar’ isimli fotoğraf sergisi açtı.

Gazze’deki son durum gözler önüne serilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla dün Hürriyet Meydanı’nda açılan sergi bugün de ziyaret edilebilecek.

Tüm Çorum halkını sergiye davet eden AGD Merkez İlçe Başkanı Recep Çiftbaş, şunları söyledi: “Anadolu Gençlik Derneği olarak Kudüs'ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslümanının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin değil, ümmetin meselesidir.

Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz (sas), 'Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin' buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücehadenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. 1916 Mayıs'ında imzalanan Syces-Picot Antlaşması, Kasım 1917'de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945'de gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizm'in insanlığa getireceği ancak ve ancak köle düzeni olacaktır. Terör örgütü İsrail, 'çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini' görecektir. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın söylediği gibi; "Bir gün gelecek İsrail'e öyle bir tokat atacağız ki hayatı gözünün önünden Gazze şeridi gibi geçecek."

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021, 15:04