Final Dershanesi’nin kurucu müdürü vefat etti

FATİH BATTAR

Çorum Final Dershanesi Kurucu Müdürü Mehmet Emin Karlı (56), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bugün sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Mehmet Emin Karlı, kaldırıldığı hastanede doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 13:39