Fırıncılar’a aday oldu

Nazar Ekmek Fırını sahiplerinden Murat Doğan, Çorum Fırıncılar, Simitçiler ve Leblebiciler Odası Başkanlığına aday oldu.

Ekibiyle birlikte daha iyi hizmet amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Doğan, yaklaşık 21 yıldır fırıncılık sektöründe hizmet verdiğini söyledi. Doğan, “Bu çatı altında odamıza bağlı olan simitçi, kuruyemişçi, pastacı, pideci ve yufkacı esnaf kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulmak, üzüntülerine, başarılarına ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Güzel şehrimiz Çorum'umuzun meşhur leblebisinin daha ileri yerlere gelmesi, vatandaşlarımızın olmazsa olmazı ekmek, simit, pide, poğaça, pasta ve tatlı imalatından satışına kadar en sağlıklı şekilde üretilmesi ve ticari anlamda da daha yukarı seviyelere taşınması için önemli çalışmalarımız olacak. Şahsıma ve ekibime gösterilen ilgi, alaka ve desteklere teşekkür ediyor, genel kurulumuzun şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi. (Haber Merkezi)