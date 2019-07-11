Fırtına dehşeti

RECEP MEBET

Çorum’u etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış şehrin çeşitli bölgelerinde hasara neden oldu.

Hayatı olumsuz etkileyen fırtına Çorum Adliyesi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hitit Kız Öğrenci Yurdu gibi bazı kamu binalarının çatısını uçurdu.

Ankara Çevreyolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı civarında Karayolları’na ait yön levhalarını deviren fırtına, Farabi Caddesi üzerindeki tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camii’nin minaresi ile kaldırım kenarındaki bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Çok sayıda ev ve işyerinin de zarar gördüğü fırtınada, ortaya dehşet veren manzaralar çıktı.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 18:10