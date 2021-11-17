‘Fişleme yapan birisi o koltukta oturamaz’

M.BURAK YALÇIN

Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat’ın kurum çalışanlarını fişlemekten dolayı 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası aldığını belirterek, “Adalet terazisi şaşmış, makamının tarafsızlığını zedelemiştir. Bu adamın hala o koltukta oturtulması kabul edilemez” dedi.

‘FİŞLEMEKTEN 1 YIL 21 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI ALDI’

Dün sendika merkezinde basın toplantısı düzenleyen Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Boğazkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutu Fırat’ın 2014 yılında Oğuzlar Milli Eğitim Müdürü iken eğitim çalışanlarını fişlediğini ifade ederek, “Bu arkadaş, kendisinden sonra gelecek olan Milli Eğitim Müdürüne yardımcı olmak anlayışıyla , Oğuzlar’ın siyasi durumu dahil ilçede görev yapan eğitim çalışanlarını, Makamının tarafsızlığını zedelemiş, sahip olduğu konumu bir sendikanın ilçe temsilcisi ve bir partinin ilçe başkanı gibi hareket ederek açıkça kötüye kullanmış, bir çok üyemizi adeta fişlemişti. Makamına, konumuna ihanet eden, eğitim çalışanlarını siyasal ve sendikal tasniflerde bulunarak fişleyen, fişlemeci müdür 1 yıl 21 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Tarafsızlığına gölge düşüren bu zat derhal görevden alınmalıdır” dedi.

‘BİZİM ÜYELERİMİZİ GÜVENİLMEZ, EĞİTİM

BİR-SEN ÜYELERİNİ GÜVENİLİR DİYE BELİRTMİŞ’

Mutu Fırat’ın Türk Eğitim-Sen’e üye olan personel ve idarecileri “güvenilmez, patavatsız, ölçüsüz, boş bırakmaya gelmez, pasif hareketsiz, süresi uzatılmamalı ve milliyetçi çizgisi vardır” diye fişlediğini ileri süren Selim Aydın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mutu Fırat, Eğitim Bir-Sen’e üye olan personeli ise güvenilir olarak nitelendirmiş, daha da ileriye giderek“ isimleri sendikaya bildirilmiş idareci olarak görevlendirilmeleri için liste yapmış, İnsanları yaptıkları iş ve sorumluluklarından ziyade dünya görüşlerine ve sendikal tercihlerine göre en büyük insan hakkı ihlaline neden olmuştu.

Türk Eğitim-Sen olarak yapılan bu işlemin, Türk Ceza Kanunun “ayrımcılık” başlıklı 122. Maddesinin ihlali olduğunu iddia ederek gerek il idare kuruluna gerekse de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştuk.

‘O DÖNEMDE SAHİP ÇIKANLAR BAKALIM ŞİMDİ SAHİP ÇIKABİLECEK MİSİNİZ?

Türk Eğitim-Sen olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı başından beri ifade ediyorduk. İl Milli Eğitim müdürlüğü idari soruşturma yapmış, yöneticilik görevinden alınmasına karar verilmişti. Fakat o dönemde birileri sahip çıkmış ve yöneticilik görevini üzerinden almamışlardı. Bakalım şimdi de sahip çıkabilecek misiniz?

Türk Eğitim-Sen olarak böylesine ahlaksız ve vicdansız tavırlara kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Netice itibariyle Mutu Bey’in adalet terazisi şaşmış, makamının tarafsızlığını zedelemiştir. Bu adamın hala o koltukta oturtulması kabul edilemez. Hukuku çiğneyen devlet idarecilerini cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.”