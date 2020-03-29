‘Fitne odaklarına fırsat doğmayacak’

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, koronavirüs salgınının tüm dünyayı sosyal, piskolojik ve ekonomik olarak etki altına alırken, fitne odaklarının da kriz çığırtkanlığı yaptığını söyledi.

Virüs salgınının başladığı günden bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin imkanları ölçüsünde çok ciddi tedbirleri hayata geçirdiğine dikkat çeken Karapıçak, “Sosyal hayatı kısıtlayan tedbirlerin hiç şüphesiz ki ekonomik ve sosyo-psikolojik sonuçları olacaktır. Bu durumun en az hasarla atlatılması devletin sorumluluğu olduğu kadar vatandaşlarımızınkurallara ve tedbirlere uymasına bağlıdır.” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak virüsün Çin’de ortaya çıktığı günden itibaren hükümetin aldığı bütün tedbirleri yerinde bulduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Devletimizin yaptığı bütün mücadelelerde olduğu gibi bu küresel salgına karşı olan mücadelesinde de zafiyet göstermesini bekleyen, kaos ve krizçığırtkanlığı yapan, milletimizi panik ve endişeye düşürmek isteyen hain odaklar boş durmamaktadır.

Özellikle bu süreçte devletimiz tarafından, milletini korumaya yönelik olarak, önlem amaçlı bir çok işletmenin kapatılması ya da çalışma şart ve saatlerinin kısıtlanması ile işverenler ve işsiz kalan halk ekonomik anlamda zor bir sürece girmiştir.

Devletimiz bir taraftan bu zorlu sürecin fırsatçıları ile mücadele ederken bir taraftan da ekonomiyi ve halkı rahatlatmaya yönelik çalışmalar içerisinde işleyişini sürdürmektedir.Açıklanan ekonomi paketleri devletimizin imkanları dahilinde değerlendirilmelidir.

Sağlık alanındaki sayısal veriler nüfusa oranla kişi başına düşen yatak ve yoğun bakım ünitesi sayısı, yetişmiş sağlık personeli sayısı ile dünyanın en iyisi olan ülkemiz, devleti ve milleti ile el ele vererek bu tehdidi en az hasarla atlatacaktır. Bizler bu mücadeleyi yaparken kriz çığırtkanlığı yapanları, fırsatçılık yapanları, fitne ateşine odun taşıyanları görmekteyiz ve niyetlerinin ne olduğunu gayet net olarak bilmekteyiz.

Devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ile dünyanın en gelişmiş eğitim bilişim ağını kısa sürede hayata geçirerek 17 milyon öğrencisine uzaktan eğitim imkanını sunmuştur. AB ülkeleri vatandaşlarını ölüme terk ederken Sağlık Bakanlığımız risk grubundaki ve tehdit altındaki bütün insanımızı takip ve kontrol altına almıştır. Dış İşleri Bakanlığı dünyanın dört bir yanında yaşayan ve yurda dönmek isteyen vatandaşlarımızı güven içerisinde Ülkemize getirmiştir.Ekonomi yönetimi esnafımızı emeklimizi rahatlatacak tedbirleri imkanlar dahilinde almaya gayret etmektedir. Emniyet güçlerimiz yalnız yaşayan vatandaşlarımızın her türlüihtiyaçlarını karşılamaktadır.

‘TÜRK MİLLETİ, DEVLETİNİ YALNIZ BIRAKMAMALI’

Her alanda olduğu gibi ekonomik anlamda da yalnızlaştırılmaya çalışılan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milleti yalnız bırakmamalıdır. Bu süreçte sabırla bir ve beraber olmak Türk milletine yakışan en uygun tavır olacaktır.

Ülkemizin hali hazırda vermiş olduğu mücadeleler unutulmamalıdır. Mücadeleler birbirinden bağımsız olarak düşünülmemelidir. Terörün kökünü kazımaya yönelik sınırlarımız ve sınır ötemizde verilen mücadeleler, vatan uğruna can veren kahramanlarımız unutulmamalıdır.

Kriz çığırtkanları şunu iyi anlamalıdır; Türk milletinin birlik beraberlik ruhu kriz zamanlarında ortaya çıkar. Ne kadar çabalarsa çabalasınlar, bu krizden fitne odaklarına fırsat doğmayacaktır. Bir taraftan virüsün yayılmasıyla artan vaka sayısını göstererek " Nedensokağa çıkma yasağı uygulanmıyor " diyen zihniyetin bir taraftan da "iş yerleri kapatıldı millet işsiz kaldı" söylemi halkı galeyana getirme çabalarının en bariz örneğidir.

Toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik "Evde kal" çağrısına ilk önce toplumda temsil noktasında yer alan kişilerin uyması önemlidir. Bu çağrıyı dikkate almamak eleştirmek, sulandırmak en basit ifade ile ahlaksızlıktır.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkımızı, özellikle sosyal medyada oturduğu yerden ahkam kesen, hiç bir sosyal sorumluluğu üstlenmemiş, toplum için hiç bir şey üretmemiş, bütün marifetleri laf ile peynir gemisi yürütmekten ibaret olan bu aymaz tiplere karşı uyanık olmaya ve suyu bulandırma çabalarına prim vermemeye davet ediyoruz.

Tüm halkımızı da devletimiz tarafından alınan tedbirlere tavizsiz şekilde uymaya davet ediyoruz.”