‘Fiyatlar aldı başını gidiyor, gelirler yerinde sayıyor’

Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, “Vatandaş geçim derdinde, gıda akaryakıt ve enerji fiyatları aldı başını gidiyor. Gelirler yerinde sayıyor”dedi.

Gram ile et, tane ile meyve sebze döneminin başladığını 50 liralık akar kayıt döneminin ise bittiğini kaydeden Bedii Onan, “2022 yılında ekonomistlerin beklediği tahmini resmi enflasyon % 60 – 70 civarında. % 80’i bitmiş bir tarım ve tarımsal üretim kaybı var. Geçiş garantili işlere 2045 yılına kadar devletin ödemesi gereken para 152,8 milyar dolar. 2 trilyon 262 milyar 830 milyon lira her yıl yaklaşık 100 milyar lira bu günkü kura göre ödeme yapılacak. Mimar Sinan o kadar köprü yaptı tek kuruş almadı. 6458 sayılı yasa nasıl gideceklerini anlatıyor. Enflasyon oranlarını vatandaş inanmıyor. Çarşı Pazar ve market fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ediyor. Esnaf kan ağlarken 1660 lira olarak tespit edilen sigorta primi nedir? Kaç esnaf ve sanatkâr bu primi vaktinde ödeyebilir? Siyaset para biriktirmek için değildir. Halka hizmet ederek kendini mutlu hissetmek içindir. Basit olmaktır ve halk gibi olmaktır. Sıradan bir vatandaş gibi olmaktır. Vatandaş elektrik faturalarını iş yeri kapısına asarak teşhir ederek bir tür pasif protestoda bulunuyor. Özel okul çalışanı öğretmenler 3600 ek göstergeye uygun sigorta primi yatırılmasını ve eş değer emekli maaşı ödenmesini talep ediyor”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)