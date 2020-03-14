Fizyomed hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Uzman Fizyoterapist Muhammed Talha Yazıcı’nın kurucusu olduğu “FTR Fizyomed Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği” hizmete açıldı.

Bugün Yavruturna Mahallesi Maliye 2. Sokak Platin İş Merkezi 3. kat numara 8’de hizmete giren kliniğin açılışına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ile Turhan Candan ve davetliler katıldı.

Uzman Fizyoterapist Muhammed Talha Yazıcı, klinikte felçi hastalıklar, omurga eğrilikleri, spor sakatlıkları, ortopedik sorunlarla ilgili olarak manuel terapi, kupa terapisi ve antreman koçluğu gibi hizmetler sunduklarını söyledi.

Çeşitli ikramların ardından açılış sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2020, 16:48