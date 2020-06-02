Fotoğraf aşkını Çorum sevdasıyla buluşturuyor

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Fotoğrafçılık konusundaki çabasını, amatör ruhtan profesyonelliğe taşıyarak, fotoğraf sanatçılığı ünvanını hak eden Selçuk Şeker, birbirinden güzel fotoğraf çekmenin yanı sıra Çorum’un tanıtımı için adeta seferber olmuş durumda.

24 yıldır fotoğraf vizöründen hayata bakan Selçuk Şeker, tıpkı soyadı gibi şeker tadında görüntülere imza atıyor. Son 5 yıldır fotoğraf tutkusunu profesyonel olarak hayata taşıyan Selçuk Şeker, “Benim için her şey değerli bir fotoğraf karesi. Baktığım her yere, sanki fotoğraf makinamın vizöründen bakar gibiyim.” diyor.

İmzasını taşıyan birbirinden değerli fotoğraflarını gazetemiz okurlarıyla paylaşan Selçuk Şeker, aktif olarak kullandığı sosyal mecrada da adeta fenomen durumunda.

25’in üzerinde Çorum sayfasında gönüllü olarak görsel editörlük yapan Şeker’in her fotoğraf tutkunu gibi rahatsızlık duyduğu konu, kimilerinin fotoğraflarının kaynağını belirtmeden onca emek verdiği eserleri kullanıyor olması.

Bizim de gazetecilik mesleğinde başımıza gelen hırsızlıklardan, Selçuk Şeker de kendi açısından muzdarip. Tek isteği de fotoğrafa emek veren kişinin isminin ifade edilmesi, ondan öte de bir talebi zaten yok.

Biz de kendisine bu anlamda hak veriyoruz ve çekilmiş hangi fotoğraf olursa olsun, onun sahibi ve emek vereni deklanşöre basandır. Sosyal medyanın kapı araladığı hırsızlıklara tenezzül etmemek gerekir.

Misafir oluşu ile hanemize muhabbet katan Selçuk Şeker’le ettiğimiz sohbet, içtiğimiz bir yudum çayla demlenirken, soyadının hakkını veren kardeşimiz de çayımıza lezzet katan şeker gibi tatlandırdı sohbetimizi.

Samimi, gayretli bir insanla oturup muhabbet etmenin lezzeti de bir başka hakikaten. Bizim de meslek icabı içinde olduğumuz fotoğraf konusuna bakışı ve çektiği karelerdeki güzellikler, Selçuk Şeker’in mütevazi kişiliği ile bütünleşince doyumsuz bir hal aldı.

Köşe bucak demeksizin Çorum’un tüm sokaklarını turluyor. Ardından koştuğu fotoğraf aşkını, Çorum’un renkleriyle ölümsüzleştirip, tarihe kayıt düşüyor. O gönlüne hem fotoğrafı, hem de Çorum’u aşk diye kazımış, aynı potada eritip ruhuna nakşetmiş.

Yeni yeni adım attığı Youtube sayfasında da emeklerini görücüye çıkarıp, insanlarla paylaşıyor. Henüz abone sayısı az olsa da, buradan tüm okurlarımızdan bu kıymetli kardeşimizin Youtube mecrasında da desteklemesini rica ediyorum. Her birimiz, birer Çorumlu olarak memleketimize güzellikler katan kardeşlerimize destek olmanın sorumluluğunu yerine getirmeliyiz.

“Çorum’un tanıtımına fotoğraflarımla katkı sağladığımı düşünmek bile beni çok mutlu ediyor, kendimi bu konuda şehrime sorumlu sayıyorum.” sözleriyle noktaladığı sohbet ve bizlerle paylaştığı birbirinden güzel fotoğraflar için gönülden teşekkür ediyorum.

Flaşın parlak objektifin net olsun ki daha nice güzelliklere sağlık sıhhat içinde imza atasın.

Okurlarımıza son bir not: Birbirinden güzel Çorum fotoğraflarının yer aldığı youtube sayfasını ziyaret ederek, abone olup, çok güzel bir müzik eşliğinde izlemenin keyfini sürmeyi ihmal etmeyin. Şimdiden iyi seyirler.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 19:01