Fotoğrafa sığmayan hikâye

RECEP MEBET

Çorum’un cadde ve sokaklarında çöpten kâğıt toplayan göçmen çocukları, elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimine katkı sağlıyorlar.

Gecenin karanlığında ya da sabahın ilk ışıklarıyla yollara düşen çocuklar, dondurucu soğuğa aldırış etmeden şehri karış karış gezip ekmek peşinde koşuyorlar.

ARABAYA TAKILMIŞ ÇOCUK KALBİ

Ulukavak Mahallesi Köprübaşı 8. Sokak’ta görüntülenen fotoğraftaki bu çocuk da, ailesinin geçimine omuz veren gizli kahramalanlardan...

Iraklı bir ailenin evladı olan 9 yaşındaki çocuk, küçük cüssesine rağmen yüklendiği ağır sorumlulukla yaşam mücadelesi veriyor.

Kullanım dışı kalmış bir market arabasıyla çöp varillerini dolaşıp karton ve plastik atık toplayan çocuk, fotoğrafa sığmayan öyküsüyle görenleri hüzünlendiriyor.

Tüm olumsuzluklara rağmen hayal kuran ve nasibinin peşinde koşan küçük kahraman, arabasına astığı oyuncak ayıcıkla çocuk kalbinin güzelliğini sergiliyor.