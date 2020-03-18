Fotoğrafçılık tutkusunu mesleğe dönüştürdüler

RECEP MEBET

Enel-Cihan Rol çiftinin kurucusu olduğu Zaman Tüneli Fotoğraf Stüdyosu, Yavruturna Mahallesi Kulaksız 1. Sokak numara 73/A’da hizmete girdi.

Hobi olarak başladıkları fotoğrafçılığa olan tutkularını mesleğe dönüştürdüklerini anlatan çift, “Nostaljik mekanımızda sunduğumuz hizmetlerle Çorum halkını adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkarıyoruz” ifadelerini kullandılar.

‘Ailenizin Fotoğrafçısı’ yaklaşımıyla sıra dışı bir fotoğraf stüdyosu kurduklarını anlatan Enel Rol, samimi bir çalışma ortamıyla alışılagelmiş kalıpları yıktıklarını söyledi.

‘Yaşayın, yakalayın zamanı’ sloganıyla hizmete sundukları stüdyoda yeni nüfus cüzdanı ve ehliyetler için biyometrik (vesikalık) fotoğraf çekimi başta olmak üzere doğum ve bebek fotoğrafları, düğün, nişan, sünnet ve mezuniyet gibi özel gün çekimleri gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Hatıraları kalıcı hale getirmenin en güzel yolunun fotoğraf çekinmek olduğunu hatırlatan Rol, “Sunduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Nostalji Simit Kafe yanında faaliyet gösteren Foto Zaman Tüneli’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 20:43