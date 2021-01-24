Fransa'ya Çorumlu başkan

Fransa’nın Bonneuil şehrinde belediye başkanlığı koltuğuna Çorumlu 42 yaşındaki Denis Ömür Öztorun oturdu.

Çorum merkezde doğan ve ailesi Dutçakallı Köyü nüfusuna kayıtlı olan Denis Ömür Öztorun’un Bonneuil Belediye Başkanı seçilmesi, özellikle gurbetçiler arasında büyük sevinç yaşattı. Evli ve iki çocuk babası olan Denis Ömür Öztorun’un bir işçi çocuğu olarak 13 yaşında Çorum’dan Fransa’ya gittiği öğrenildi.

EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA BİTİRDİ

Çocuk yaşta dil bilmeden gittiği ülkenin önemli üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan Çorumlu Denis Ömür Öztorun, çeşitli kademelerdeki yöneticilik deneyimlerinin ardından şehrin yeni belediye başkanı oldu.

Daha önce aynı şehrin belediye başkan yardımcılığı görevini üstlenen Öztorun, eğitimde fırsat eşitliğine, belediye hizmetlerinin halka eşit ve adaletli biçimde ulaştırılmasına gösterdiği hassasiyetle hem yerel hem de ulusal düzeyde takdir toplayan çalışmalara imza attı. Bu başarılar ve halkın desteği Denis Ömür Öztorun’u yeni görevine taşıdı.