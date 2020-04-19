Fransa’nın ölüme terk ettiği hastayı Çorumlu Başkonsolos kurtardı

EROL TAŞKAN

Fransa Lyon Başkonsolosu hemşehrimiz Müslüm Aygün’ün verdiği mücadele Türkiye’nin gücünü ve vatandaşına verdiği değeri tüm dünyaya ibretle izletti. Fransa’da kalp krizi geçirerek yaşam ünitesine bağlı olan Konyalı Zekeriya Kılınç’ın yaşam ünitesinden fişinin çekilmesi kararı veren Fransa’yı durduran Aygün, Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek, Kılınç’ı ambulans uçakla Türkiye’ye gönderdi.

Koronavirüsle baş edemeyen, yaşlılarını ölüme terk eden Avrupa yeni bir skandala daha imza attı. Fransa’nın Lyon kentinde kalp krizi geçirdikten sonra hastanede yoğun bakıma alınan Zekeriya Kılınç için doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini ve böyle sürmesi halinde hastanın yaşam ünitesi fişinin büyük ihtimalle çekileceğini söyledi. Ancak hastanın tepki verdiği için beyin ölümünün gerçekleşmediğini savunan Kılınç ailesi durumu Fransa Lyon Başkonsolosu hemşehrimiz Müslüm Aygün’e bildirdi.

Kardeşinin tedavisine devam edilmesi için salgın nedeniyle sıkışıp kaldığı Türkiye’den mücadele veren İlyas Kılınç, çektikleri görüntülerin kardeşinin beyin fonksiyonlarının ölmediğini gösterdiğini söyledi. Kılınç, koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’nın, hastanelerdeki yatak sayısının kapasiteleri zorladığı bir dönemde kardeşini Türkiye’ye götürmek için harekete geçti. Salgın dönemindeki mevcut karantina uygulamaları ve sınırların kapatılması sebebiyle kardeşini görmeye gidemeyen İlyas Kılınç, imza kampanyası başlattı ve binlerce destek aldı.

Zekeriya Kılınç’ın Fransa’dan Türkiye’ye tahliye sürecini anlatan kardeşi İlyas Kılınç, en büyük çabayı Türkiye’nin Lyon Başkonsolosu hemşehrimiz Müslüm Aygün’ün gösterdiğini söyledi. Kılınç “Müslüm Bey, kardeşimin durumunu gördükten sonra, videosunu Fransa’daki bir Türk hekimi arkadaşıyla paylaşmış. Videoyu izleyen hekim de bazı hareketlerden dolayı kardeşimin beyin ölümünün gerçekleşmediğini belirtmiş. Bunun üzerine Müslüm Bey, durumu Sağlık Bakanlığına bildirerek ambulans uçak talep etmiş. Ardından devletimiz harekete geçerek perşembe günü akşam saatlerinde Fransa’ya ambulans uçak gönderdi ve kardeşimi Konya’ya getirdi” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 17:32