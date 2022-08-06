Fransız gelin Mercedes’i değil, traktörü seçti

FATİH BATTAR

Fransa’da yaşayan Çorumlu İlhami ve Neslihan Ecevit’in oğulları Oğuzhan Furkan Ecevit, Fransa’da tanıştığı Amandine Morre ile Çorum’da düzenlenen görkemli düğün töreni ile dünyaevine girdi. Genç çift düğün salonuna ise traktör ile gitti.

Ulukavak Mahallesi’ndeki evinden balonlarla süslenen traktörün römorkuna bindirilen Fransız gelin, şaşkınlığını gizleyemedi. Genç çift, traktörle Çorum turu yaparak, düğün salonuna kadar davul ve zurna eşliğinde gitti.

TRAKTÖRLE ÇORUM’U DOLAŞTILAR

Güzergah boyunca vatandaşların ilgisiyle karşılaşan gelin ve damat, diğer sürücülerden de alkış aldı. Düğün salonuna traktörle gelen gelin ve damat davetlilerden büyük alkış aldı.

Amandine Morre ile Fransa’da pandemi döneminde bir parkta tanıştıklarını ve ilk görüşte aşık olduklarını anlatan damat Oğuzhan Furkan Ecevit, birlikteliklerini evlilik ile sonuçlandırmak için Çorum’a geldiklerini söyledi.

‘TÜRK İNSANI GERÇEKTEN ÇOK MİSAFİRPERVER’

Türkiye'yi çok güzel bir yer olduğunu ve Türk insanının sıcak kanlı olduğunu belirten Fransız gelin Amandine Morre, "Türklerin misafirperverliğine gerçekten aşık oldum. Beni tanımamalarına rağmen kızları gibi bağırlarına bastılar. Sadece bana değil, benimle birlikte aileme ve arkadaşlarıma da misafirperverliklerini gösterdiler. " ifadelerini kullandı.

Düğün arabası için neden traktörü seçtiklerini anlatan Oğuzhan Furkan, traktör fikrinin eşi Amandine’nin fikri olduğunu belirterek; “O sadeliği doğayı ve hayvanları çok seviyor ve bu yüzden traktörü seçti.” dedi

‘DOĞDUĞUMUZ TOPRAKLARA GELMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

Düğünden sonra Fransa’da yaşamaya devam edeceklerini dile getiren Ecevit; “Evlendikten sonra Fransa’ya dönüş yapacağız ama ne olursa olsun doğduğumuz topraklara Çorum’a gelmek için çalışacağız.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022, 14:35