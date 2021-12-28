Fransızca öğretmeni kansere yenik düştü

FATİH BATTAR
Çorum'da Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde Fransızca Öğretmenliği yapan İsmail Atakcan hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre yaklaşık 3 yıldır kanser tedavisi gören Atakcan, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mecitözü'nün Köprübaşı köyünde toprağa verilecek.
HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2021, 12:03
İyi insandı Allah taksiratını affetsin mekanı cennet olsun.