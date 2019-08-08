Freni boşalan traktör şarampole yuvarlandı

İskilip Hallı köyünde ikamet eden bir şahıs, karayolunun 10 metre dışında park ederek malzeme yüklediği sırada, traktörün freni

boşalarak şarampole yuvarlandı.

Traktör, orada bulunan bir şahsa da çarparak şahsı yaraladı. Olay, İskilip ilçesi Hallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde ikamet eden M.K. isimli şahıs, traktörünü karayolunun 10 metre dışında park ederek malzeme yüklediği sırada, traktörün freni boşalarak şarampole yuvarlandı. Traktör, orada bulunan R.K. (25) isimli kadın bir şahsa da çarparak yaraladı. Yaralı İskilip Atıf hoca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.