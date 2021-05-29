Furkan’ın bisiklet sevinci

RECEP MEBET

Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği, otizmli bir çocuğun bisiklet hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Dernek Başkanı Galip Deniz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Furkan Avuncu isimli çocuk için doğum günü sürprizi hazırladı.

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen doğum günü kutlamasına Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray da katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Emine Çelen, “Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği işbirliğinde güzel bir program düzenledik” dedi.

“Otizmli çocuklar ve ailelerinin yüzünde tebessüm oluşturmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz” diyen düzenlenen etkinlikte emeği geçen Galip Deniz ve Dernek yönetimine teşekkür etti.