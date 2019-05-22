Futbol hakem ailesi iftarda buluştu

Futbol Hakemleri iftarda bir araya geldiler. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen iftara çok sayıda davetli ve hakemler aileleri ile katıldılar.

ÇESOB Yemekhanesindeki iftara Eski Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Durmuş Buyruk ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Hakem Komitesi Başkan Vekili Kahraman Ölçer ve üyeler, Dernek Eski Başkanı ve SMMOB Başkan Adayı Mustafa Alagöz ile birlikte çok sayıda eski futbol hakemi ile gözlemcileri ve hakem aileleri ile kalabalık bir misafir grubu katıldı.

İftarın sonunda Zafer Çarşısı İmam Hatibi Hasan Şenel’in duasınıın ardından katılanlar Çorum sporu ve tabiki cuma günü oynanacak final maçı üzerine hoş bir sohbet yaptılar. İftar sonunda Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Durmuş Buyruk geleneksel hale getirdikleri iftar programlarına katılan tüm misafirlere ve dernek üyelerine teşekkür etti.