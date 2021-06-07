Gamze Taşcıer Aslı Dal'ın duruşmasına katıldı

FATİH AKBAŞ

CHP Ankara Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcüsü Gamze Taşcıer, Aslıhan Dal cinayetinin duruşmasına katılmak üzere Çorum’a geldi.

Gamze Taşcıer, duruşma öncesinde CHP İl Binasında basın açıklamasında bulundu.

5 ay önce işlenen Aslıhan Dal cinayetinin duruşmasına katılmak için Çorum’a geldiğini kaydeden Gamze Taşcıer, “Türkiye’de kadın cinayetleri devam ediyor. Katiller 4-5 ay yatıp çıkacakları şuuru ile hareket ediyorlar. Haksız tahrikten yada iyi halden indirim almaya çalışıyorlar. Buda katilleri cesaretlendiriyor. Kadın cinayetleri ile mücadelemiz başarıya ulaşıncaya kadar hakkımızı aramaya devam edeceğiz” dedi.

Çorum ziyaretinde Kahveciler Odası’nı ziyaret ettiğini ve kahveci esnafının pandemi döneminde yaşadığı sorunları dinlediğini dile getiren Taşcıer, “Devlet kahveci esnafını görmezden geldi. Esnaf uzun süre kapalı kaldı. Dükkanını açtığında ise oyun oynamak yasaktı. Bundan dolayı da müşteri kaybı yaşandı. Bu süreçte bir taraftan da kiralarını ve vergilerini ödemeye devam ettiler” şeklinde belirtti.

Taşcıer, Devletin pandemiden dolayı zor günler geçiren esnafa daha çok destek olması gerektiğini söyledi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise basın toplantısında yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin tarihin en derin ekonomik krizini yaşadığını ifade ederek, “Bu günlerde

işsizlikte, icra dosyalarında Cumhuriyet tarihi rekorları kırıyoruz. Ekonomik sorunlar sebebiyle intihar vakaları patlamış durumda. Pandemi döneminde bazı kısıtlamalar kaldırılsa bile, bir çok sektör iş yapamamaktadır. Kahveci esnafımız açılmasına rağmen çalışamamaktadır. Sorunu çözebilmek için çok hızlı aşılama yapılması gerektiği aşikar iken aylardır Sağlık Bakanı masallar anlatmaya devam ediyor” şeklinde konuştu.

‘ÇİFTÇİNİN SORUNLARI GİDEREK BÜYÜYOR’

Yaşanan kuraklık sebebiyle hububat üretiminde ürün kayıpları yaşandığının altını çizen Tahtasız, “Bazı çiftçilerimiz tarlalarını sürmektedir. Önceki hafta Çorum ilinin afet bölgesi ilanı edilmesi çağrısını yapmıştık. O günden bu güne sorunlar daha da büyüdüğünü görüyoruz. Halkımız ekonomik kriz içerisinde can çekişiyor. Her gün dizi film seyreder gibi mafya seyrediliyor. Çiftçilerimiz bu kadar zor durumda iken, varlık sebebi ziraat olan, çiftçiler olan Ziraat Bankasının 750 milyon dolar krediler ile gündemde kalmasını kabul edemiyoruz. 5 Haziran Çevre Günü dolayısıyla Derinçay’da incelemelerde bulunmuştuk. Evsel ve sanayi atıkları sebebiyle bir çevre felaketi yaşanıyor. Dere kenarında nefes dahi alamadık. Bu su ile maalesef çevredeki tarım arazileri sulanıyor. Bu tarım ürünlerini Çorum halkı olarak tüketiyoruz.

Konu ile ilgili tüm resmi makamlara gerekli çalışmaları yapmaları için geçen yılda çağrıda bulunmuştuk bu yıl da bulunduk. Neyi bekliyorlar, koltuklarında oturup her tarafın yönetilebileceğini mi sanıyorlar. Rahat koltuğunuzdan kalkın da derenin kenarında kaç dakika kalabileceksiniz onu bir görelim. Çorum’daki hava kirliliği ile birlikte bu konuyu sürekli gündemde tutacağız. Her insanın sağlıklı gıda ve sağlıklı çevrede yaşaması bir insan hakkıdır. Hiçbir sanayinin, ilçenin, beldenin atıklarının temizlenmeden doğaya bırakılmasını kabul etmiyoruz. Devletin tekrardan ayağa kaldırılması gerekiyor. Ülkemizin kurucu partisi olarak, sıkıntıların farkındayız, nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Omuz omuza Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmak istiyoruz. Çorum olarak biz hazırız. Artık yeter. Seçim sandığını bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 21:14