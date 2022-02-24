Ganik Şekerleme’ye teşekkür plaketi

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya Ganik Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıaslan’ı ziyaret ettiler.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’a büyük katma değer sağlayan Ganik Şekerlemeyi üretimde hijyen ve istihdama sundukları katkıdan dolayı tebrik ederek, “Ülkemizde ve yurtdışında adından söz ettirmesi bizleri gururlandırıyor. Kurum olarak başarılarından dolayı kendilerini plaket ile ödüllendirmeyi uygun gördük. Şu ana kadar desteğimizi sunduk, bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecektir”dedi.

Ganik Şekerleme Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıaslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ganik 1953 yılında şekerci Hacı Ali tarafından İskilip ilçesinde kuruldu. 1953 yılında üretime başlayan Ganik şu anda Ar-Ge'ye ağırlık veren modern bir işletme haline geldi. Ağırlıklı olarak yurtiçi ve yurtdışına çalışmaktayız. 40000 metrekare üzerinde kurulu olan tesisimizde 200'ün üzerinde lokum çeşidi, reçeller, tahin ve pekmezler, fındık kreması, marmelat ve süt reçeli çeşitleri ile üretim gerçekleştirmektedir. Üç kardeşin ortak çalışması ile yürüyen 200 kişi istihdam sağlayan şirketimizde önümüzdeki 3 yılın sonundaki hedefimiz 500 çalışan istihdamı ile ilimize katkı sunmayı hedefliyoruz.”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)