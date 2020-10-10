Gar saldırısında hayatını kaybedenleri andılar

FATİH BATTAR

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar’ında yapılan bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri andı.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasının ardından yine saldırıda hayatını kaybeden Emine Ercan’ın Büyükdivan Köyü’ndeki mezarı ziyaret edildi.

Mezarlık ziyaretinin ardın da saldırıda yaşamını yitiren 103 kişi adına Büyükdivan Köyü ormanına 103 adet barış fidanı dikildi.

10 Ekim katliamının yıldönümü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, KESK ve DİSK üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Grup adına basın açıklaması yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, “10 Ekim’de Ankara Garı’nda bombalı saldırı sonucu 103 kişi hayatını kaybetti. 10 Ekim Katliamı’nın üzerinden 5 yıl geçti. ‘Savaşa inat, barış hemen şimdi” diyenlere düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen karanlık odaklar katliamla cevap verdiler. 103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 Ekim katliamı, emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden sadece biridir.” dedi

10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçası olduğunu ifade eden Veldet; “Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca katliamın neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacaktır. DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim Ankara katliamının beşinci yıldönümünde sözümüzü bir kez daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin egemen olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza armağan edeceğiz.” ifadelerini kullandı